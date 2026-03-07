El juicio oral por presunta difamación contra el actual encargado de la Presidencia, José Balcázar, fue reprogramado para el próximo 27 de agosto. La instalación debía realizarse ayer, sin embargo, el mandatario solicitó un aplazamiento debido a su alta investidura.

Pedido

La medida fue dispuesta por la jueza Hiroko Hiyane Ramírez, del Cuarto Juzgado Unipersonal (Corte Superior de Lambayeque).

Balcázar alegó que el artículo 117 de la Constitución solo permite acusar a un presidente en funciones por traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso, fuera del Art. 134, o impedir el funcionamiento del sistema electoral.

Por ello, la magistrada ordenó que el juicio se inicie el 27 de agosto a las 9:00 a.m., pues Balcázar dejará el cargo el 28 de julio tras la toma de mando de un nuevo dignatario.

El caso

El encargado de la presidencia, y también exjuez supremo provisional apartado del cargo por el Poder Judicial fue denunciado por difamación por Yuri Díaz, exvicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).

“(…) Yuri Díaz, en enero del 2021... tomó por asalto el Colegio autonombrándose decano... pese al escándalo de haber dispuesto ilegalmente de dineros del Colegio”, escribió Balcázar en su cuenta de la red social Facebook el 23 de diciembre del 2024.

Por aquel entonces, el congresista de Perú Libre ya enfrentaba un proceso penal, pues fue acusado de apropiarse de los fondos del ICAL durante su decanatura (2019 – 2020).

Según Balcázar, las “expresiones vertidas se emitieron en tono crítico y valorativo, dentro de una discusión política y gremial, sin dolo difamatorio”.

Este Diario intentó comunicarse con el denunciante, sin embargo, este afirmó que no brindaría declaraciones a la prensa por el momento.

“Es por un tema de seguridad personal y la de mi familia”, afirmó.