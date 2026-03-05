El presidente de la República, José María Balcázar, se reunió con representantes de la pequeña minería y mineros artesanales en el Palacio de Gobierno. Según se informó, el mandatario escuchó las diversas problemáticas que enfrenta este sector durante el diálogo.

A través de su cuenta oficial en X, la Presidencia del Perú publicó detalles sobre el encuentro que se llevó a cabo el último miércoles 4 de marzo, durante la noche.

“El presidente de la república, José María Balcázar, se reunió esta noche con representantes de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Confemin Perú) para escucharlos de primera mano y evaluar alternativas frente a los desafíos que enfrenta el sector”, se lee en la publicación.

En ese contexto, los representantes de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Confemin Perú) presentaron sus planteamientos sobre los desafíos que enfrenta el sector.

Ante esto, el jefe de Estado reafirmó la disposición de su Gobierno para “promover” un marco de estabilidad jurídica y social, con el fin de garantizar mejores condiciones a las familias que dependen de la actividad minera. Asimismo, destacó que su gestión mantendrá el diálogo de manera responsable.