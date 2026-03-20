El presidente José María Balcázar dejó abierta la posibilidad de remover al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, luego de que una mujer lo denunciara públicamente por presunta violación sexual ocurrida en el año 2000, cuando ella tenía 16 años. Durante una entrevista en Exitosa, el mandatario reconoció que tomó conocimiento de los hechos del caso tras la cobertura mediática y se reservó a emitir un juicio definitivo sobre la continuidad del funcionario.

Asimismo, señaló que aún no ha sostenido una conversación directa con el cuestionado ministro, por lo que condicionó cualquier acción a reunir primero toda la información disponible del caso.

“Sí, es lo que escuchaba yo por la televisión y en las radios sus declaraciones, pero yo no he conversado con el señor ministro para conversar con él y que me dé toda la información y si hay que remover, vamos a tener que removerlo, la verdad”, declaró.

Contradicciones del presidente

Esta mañana también fue publicada una entrevista en el diario El Comercio, en donde el jefe de Estado reveló que si conversó con el ministro Ángelo Alfaro y que de esta manera obtuvo su versión de los hechos.

En sus primeras declaraciones, Balcázar precisó que el titular del Minem le describió su relación con la denunciante como una convivencia prolongada y voluntaria, y además le expresó su sospecha de que alguien estaría utilizando a su expareja para hacerle daño político en su condición de ministro. El mandatario transmitió la postura del funcionario, quien habría manifestado no guardar ningún mal recuerdo de esa etapa de su vida ni de su hijo.

Sobre la posibilidad de retirarlo del cargo, la postura del presidente fue otra y descartó una remoción inmediata.

“No. Veré si hay alguna cosa, que haya una sentencia, por supuesto que sí lo retiraré. Pero si no hay sentencia tenemos que evaluarlo bien”, puntualizó.

El contexto de la denuncia

La acusación contra Alfaro fue revelada en el programa Beto a Saber de Willax, donde Jennifer Canani Panduro relató que el abuso ocurrió en Pucallpa cuando ella cursaba quinto de secundaria y el entonces funcionario de Electro Ucayali tenía 47 años. La denunciante contó que despertó desorientada y sin ropa en la habitación del hombre, luego de una salida en la que consumió alcohol por primera vez.

Según el relato, Canani Panduro intentó sentar una denuncia en la comisaría de Coronel Portillo de Pucallpa, pero las autoridades se negaron a recibirla en ese momento. Como consecuencia de los hechos, la mujer tuvo un hijo reconocido legalmente por el ministro, quien actualmente tiene 25 años y reside en Australia desde hace una década.

Ante la difusión del caso, Alfaro publicó un comunicado en sus redes sociales en el que calificó su relación con la denunciante como una convivencia de cinco años. En su descargo cuestionó las motivaciones detrás de sus declaraciones y anunció su disposición a entregar evidencias al Ministerio Público.

“Es muy penoso que esta situación se exponga de esta manera en medios de comunicación, sin mayores elementos de juicio, afectando a nuestro hijo y también a ella misma”, indicó.