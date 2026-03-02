Un reportaje de Punto Final, reveló que durante su gestión como presidente de la Comisión de Educación del Congreso en el periodo legislativo 2023-2024, José María Balcázar presentó nueve proyectos de ley para crear universidades públicas en distritos de escasos recursos ubicados en Lambayeque, Cajamarca, Cusco, Puno y Ancash. Estas iniciativas, aprobadas por el Parlamento, enfrentan serias dificultades de implementación que podrían demorar hasta siete años en generar su primer examen de admisión.

Los proyectos legislativos de Balcázar presentan párrafos idénticos entre sí pese a referirse a instituciones en ubicaciones distintas. Por ejemplo, el texto para la Universidad Nacional Autónoma de San Marcos en Huari, Ancash, repite descripciones sociales del mismo departamento Ancash al describir la Universidad Autónoma de Chiclayo en Lambayeque.

Otro caso evidente se observa entre la Universidad Autónoma de Vilcanota en Cusco y la Universidad Nacional de Carabaya en Puno, cuyos artículos iniciales intercambian referencias territoriales sin corregir los datos específicos. La Universidad Nacional Autónoma de Olmos en Lambayeque y la Universidad Nacional de Yunguyo en Puno también comparten contenidos prácticamente gemelos en todas sus secciones.

Universidades “en el papel” sin infraestructura





El distrito de San Marcos en la provincia de Huari, Ancash, cuenta desde noviembre de 2024 con una universidad nacional autónoma aprobada por el Congreso gracias a la iniciativa de Balcázar. Sin embargo, sus aproximadamente 20.000 habitantes desconocen la existencia de esta institución que carece de local propio y no ha avanzado en su licenciamiento.

El 17 de septiembre de 2025, durante la aprobación por insistencia de un paquete legislativo que incluía varias de estas universidades, Balcázar celebró la iniciativa parlamentaria. En su discurso ante el Pleno, el entonces congresista defendió la creación de estas instituciones como un logro que permitiría a los legisladores concluir su mandato con tranquilidad.

“A los colegas congresistas, que este parlamento con este paquete de universidades podemos ir tranquilos al término del mandato, porque el pueblo del Perú va a agradecer mucho, porque esa es la realidad.”, expresó.

Críticas por falta de viabilidad técnica





Jorge Mori, director ejecutivo del Centro de Análisis de Políticas Públicas y Estudios Estratégicos (Cappes), cuestiona la responsabilidad de estas iniciativas legislativas. El especialista advierte que crear universidades en distritos pequeños resulta tres veces más costoso por alumno que fortalecer sedes regionales existentes.

Mori critica la ausencia de estudios de mercado, empleabilidad y pertinencia en las carreras propuestas por estos proyectos. Según el analista, el Congreso juega irresponsablemente con las expectativas de miles de jóvenes al prometer acceso universitario sin garantizar infraestructura ni recursos humanos especializados.

Situación actual de las universidades promovidas





De las universidades impulsadas por Balcázar, cinco han conformado recientemente comisiones organizadoras designadas por el Ministerio de Educación. San Marcos, Yunguyo, Vraem, Carabaya y Cutervo recibieron partidas presupuestales pese a no haber solicitado licenciamiento ante Sunedu.

La Universidad del Vraem en Pichari destaca por haber obtenido 22 millones de soles en 2025 y proyectar 35 millones adicionales para 2026. El alcalde Hernán Palacios Tinoco informó que comparten infraestructura con el colegio César Vallejo de Jauja para acelerar el proceso de licenciamiento.

Sin embargo, Mori advierte que compartir instalaciones con colegios escolares impide el licenciamiento universitario, ya que Sunedu exige infraestructura exclusiva para jóvenes de edad superior. El especialista pronostica una decepción generalizada para los jóvenes que albergan expectativas sobre estas instituciones aprobadas solo sobre el papel.

En cinco años de legislatura, el Congreso creó 51 universidades públicas, la segunda ola tras las 13 provinciales y distritales impulsadas entre 2006 y 2011. Estas primeras experimentaron dificultades persistentes para contratar docentes especializados e investigadores, situación que podría repetirse con las nuevas iniciativas.