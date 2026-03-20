El presidente José María Balcázar descartó cualquier intención de remover al general Óscar Arriola de la comandancia general de la Policía Nacional del Perú, a pesar de la grave situación de inseguridad que afecta principalmente a Lima Metropolitana, el Callao y la región La Libertad. El mandatario expresó públicamente su respaldo al alto mando policial y le otorgó carta blanca para realizar los cambios internos que considere necesarios en la institución.

El jefe de Estado fue consultado en radio Exitosa sobre rumores que señalaban una posible solicitud de destitución del general Arriola. Sin embargo, Balcázar negó rotundamente haber realizado tal petición al nuevo ministro del Interior, José Zapata Morante y dejó claro que esa facultad recae en el premier Luis Arrojo Sánchez.

🔴🔵 🚨 #LOÚLTIMO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José Balcázar descartó que vaya a apartar a Óscar Arriola de su cargo como comandante general de la Policía. Deslizó que tomar dicha medida le correspondería a su actual premier, Luis Arroyo.



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Balcázar aseguró que confía en que el premier ya ha sostenido o sostendrá conversaciones directas con el general Arriola para definir la estrategia de seguridad en este contexto crítico.

El mandatario fue explícito al delegar esa responsabilidad institucional y al mismo tiempo reafirmar su confianza en el trabajo que realiza el alto mando de la PNP.

“El premier es el hombre orquesta que tiene que ver los cuadros más importantes. Yo creo que debe haber conversado con el Gral. Arriola en este momento”, manifestó el presidente.

La ratificación del general Arriola se produce en un momento de alta presión sobre las fuerzas del orden, donde la ciudadanía demanda resultados concretos frente al aumento de la criminalidad en las principales urbes del país. La decisión del presidente de mantenerlo en el cargo refleja una apuesta por la continuidad en el mando policial pese a los cuestionamientos que rodean al alto mando policial.