Los viajes realizados por el presidente José María Balcázar dentro del país generaron un gasto de 1 millón 124 mil soles durante sus primeros cuatro meses de gestión. Según un reportaje de Cuarto Poder, dicho monto corresponde a los desembolsos efectuados por el Despacho Presidencial y el Poder Ejecutivo entre febrero y mayo.

De acuerdo con los registros oficiales de pasajeros y solicitudes de vuelo, esa cifra no incluye los costos de operación de las aeronaves, el despliegue del personal de la Fuerza Aérea del Perú ni la logística asumida por el Grupo Aéreo N.° 8. Estos gastos corresponden únicamente a los recursos destinados para las comisiones oficiales.

Lambayeque fue el principal destino

La documentación revisada muestra que el mandatario realizó 19 viajes nacionales hasta mayo. De ese total, 11 tuvieron como destino Lambayeque, la región donde nació.

Para esos desplazamientos se utilizaron vuelos comerciales, el avión presidencial, aeronaves del Ejército y un avión C-27J de la Fuerza Aérea del Perú. Además, cada vez que el presidente llegaba a Lambayeque se trasladaba un helicóptero desde Piura o el VRAEM para cubrir sus recorridos dentro de la región, lo que implicaba un vuelo de tres horas de ida y otras tres de retorno.

Uno de los primeros viajes se realizó el 28 de febrero, apenas diez días después del inicio del mandato. Ese día el presidente viajó a Chiclayo en un Boeing 737-500 acompañado por otras 27 personas.

Los manifiestos de gastos indican que esa comisión demandó 46 mil 801 soles en viáticos para el Despacho Presidencial y 30 mil 704 soles para los ministros que participaron en la visita. El desembolso total ascendió a 77 mil soles por una jornada de actividades.

Dos semanas después, el secretario general del Despacho Presidencial, Alonso Tenorio Trigoso, solicitó una aeronave y dos helicópteros para un viaje a Jaén. Esa comisión generó 92 mil soles en viáticos, mientras que el uso de los helicópteros fue estimado en aproximadamente 150 mil soles.

Fuente: Cuarto Poder.

Viajes coincidieron con feriados y actividades protocolares

Durante abril, toda la agenda de desplazamientos del presidente se concentró en Lambayeque. En ese mes realizó cuatro viajes que representaron un gasto de 166 mil 345 soles para el Despacho Presidencial.

Los registros muestran que esas visitas coincidieron con los feriados de Semana Santa, la jornada de elecciones del 11 de abril y distintos fines de semana. Las actividades consignadas en la agenda incluyeron misas, homenajes y ceremonias de reconocimiento, mientras que el 30 de abril no figura ninguna actividad oficial pese al desplazamiento realizado.

Gobernador cuestiona falta de recursos

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, cuestionó que las visitas del mandatario no hayan estado acompañadas por mayores recursos para atender los problemas de la región. La autoridad señaló que el Ejecutivo redujo el presupuesto destinado al drenaje pluvial de Chiclayo.

Según indicó, el monto previsto para ese proyecto pasó de 103 millones de soles a 9.9 millones. De acuerdo con el gobernador, esa reducción impide iniciar el proceso de licitación de la obra.

Los registros de vuelo revisados por el programa periodístico indican que el presidente utilizó el avión presidencial en al menos nueve oportunidades. Cada operación demandó un consumo promedio de 11 mil kilos de combustible.

Fuentes del sector aeronáutico consultadas por el dominical estimaron que cada tramo representó un costo de 7 mil 333 dólares en combustible. El gasto acumulado por ese concepto asciende a 224 mil 638 soles en los nueve vuelos documentados.

La revisión también detectó gastos generados por viajes que finalmente no se realizaron. Entre ellos figuran desplazamientos programados a Leimebamba y Chiclayo que fueron cancelados por el mandatario después de haberse iniciado las coordinaciones logísticas correspondientes.

Fuente: Cuarto Poder.