El ministro de Relaciones Exteriores Hugo de Zela anunció que el jefe de Estado José María Balcázar no participará en la cumbre de líderes de América Latina y el Caribe convocada por Estados Unidos para el próximo 7 de marzo. La decisión responde a la grave situación de emergencia nacional generada por precipitaciones intensas que han dañado viviendas, vías terrestres, terrenos agrícolas y familias enteras en Múltiples zonas del territorio peruano.

El canciller explicó durante una entrevista en Exitosa que la presencia del fenómeno climático El Niño Costero complica aún más el panorama actual. Esta prioridad interna impide la asistencia del mandatario a Washington a pesar de la invitación formal cursada originalmente durante la gestión presidencial de José Jerí.

Priorizará emergencia por lluvias

De Zela destacó que la emergencia nacional provocadas por las intensas lluvias tiene la prioridad máxima en el Gobierno. En ese sentido, descartó la participación del mandatario en el foro internacional.

“En estas circunstancias, no es prudente que el presidente se ausente del país, estamos concentrados principalmente todos los ministros en esta emergencia”, afirmó el diplomático.

El gabinete mantendrá un enfoque exclusivo en la atención de damnificados y trabajos de mitigación. Las labores coordinadas buscan contener los efectos devastadores de las lluvias torrenciales, según el funcionario.

El diplomático descartó la posibilidad de enviar cualquier representación alternativa al evento norteamericano.

La condición restrictiva elimina opciones de delegación por viceministros o funcionarios de segundo nivel. La organización estadounidense enfatizó este requisito desde la notificación inicial.

Hugo de Zela describió las conversaciones mantenidas directamente con el presidente José María Balcázar acerca de la dirección estratégica en materia internacional del Estado peruano. Durante estos intercambios, el mandatario expresó su total respaldo a la gestión diplomática implementada hasta el momento presente.

“Él lo que me ha dicho con toda claridad es que está de acuerdo con la forma en que se vienen haciendo las cosas, no se prevé, en consecuencia, una alteración de la línea de política exterior peruana”, acotó.

Por su parte, Balcázar respaldó explícitamente la gestión diplomática desarrollada hasta la fecha actual. Esta aprobación asegura estabilidad estratégica en los compromisos multilaterales vigentes.