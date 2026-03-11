José María Balcázar negó que la bancada de Perú Libre o su líder, Vladimir Cerrón, hayan ejercido presión para que se retire del cargo a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que durante su trayectoria profesional en el Poder Judicial nunca permitió actos de presión ni cedió a manipulaciones. Asimismo, indicó que su llegada al Parlamento se produjo como invitado de la bancada de Perú Libre y que, una vez en el Legislativo, mantuvo relaciones cordiales con todas las bancadas.

“Jamás conocí ni acepté ninguna presión de nadie, si algo me caracteriza es precisamente eso, ser un hombre independiente que no permite que sus actos sean manipulados y así como con Perú Libre mantengo las mejores relaciones con todas las bancadas y he suscrito proyectos con las otras bancadas”, expresó.

El jefe de Estado rechazó las versiones que señalan que estaría bajo presión de la bancada de Perú Libre. Argumentó que ese grupo parlamentario solo cuenta con 10 votos, por lo que consideró que dicha hipótesis tendría más sentido si se dijera que la presión proviene de Fuerza Popular o de Alianza para el Progreso.

“Si me dijeran, por ejemplo, a usted doctor lo están manipulando Fuerza Popular y APP, que tienen mayoría de votos en el Congreso podría prestarse a un poco de duda, pero que digan que me digan que con 10 votos de Perú Libre me van a manipular en el Gobierno es un poco de chiste, eso no se va a producir nunca”, expresó.

Balcázar también defendió su desempeño en las comisiones que integró en el Parlamento, como la encargada de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Aseguró que llegó a presidirlas por mérito propio, con el respaldo de diversas bancadas y sin intervención de Vladimir Cerrón en su designación.

El presidente también resaltó que decidió ratificar a la mayoría de los ministros para priorizar los proyectos pendientes y aseguró que no realizará cambios en el Gabinete por presiones externas.