El presidente José María Balcázar visitó este domingo la ciudad de Chiclayo como parte de una agenda de trabajo en el norte del país, orientada a priorizar demandas de infraestructura en la región Lambayeque. La visita se enmarca en un esfuerzo del Gobierno por reforzar la coordinación con autoridades regionales y municipales en territorios que reclaman mayor inversión.

El mandatario aseguró que su gestión realizará seguimiento a las principales solicitudes de vías de acceso, proyectos de agua y saneamiento, y la modernización de infraestructura hospitalaria en Lambayeque. Para concretar estas propuestas, anunció que este miércoles 1 de abril se reunirán en Palacio de Gobierno las autoridades regionales y municipales de Lambayeque, con el fin de definir un cronograma de ejecución y financiamiento.

Balcázar sostuvo que las obras que resulten prioritarias serán incorporadas a la planificación nacional, siempre que se disponga de presupuesto y se cumplan los requisitos técnicos de cada proyecto. El Ejecutivo busca que la región cuente con una cartera de iniciativas bien estructuradas, que puedan ser financiadas de forma progresiva y transparente.

🇵🇪 El presidente José María Balcázar arribó a la ciudad de Chiclayo como parte de su agenda oficial en el norte del país, donde viene desarrollando una serie de actividades orientadas a fortalecer la articulación con autoridades locales y regionales.



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Reinicio de la carretera Cutervo‑Chiple

En el marco de su gira por el norte, el presidente visitó el tramo de la carretera Cutervo‑Chiple, una vía que había quedado paralizada durante el gobierno de Dina Boluarte debido a distintos inconvenientes financieros y administrativos. El jefe de Estado mencionó que la interrupción de la obra generó malestar entre los pobladores, en especial de la zona de ronderos, quienes llegaron a manifestar su descontento mediante el bloqueo de la carretera central.

Tras finalizar la gestión anterior, el nuevo gobierno decidió reactivar los trabajos y ahora se evidencia el avance de labores de conservación en este tramo, según se detalla en el reporte de Provías Nacional. La obra es considerada estratégica para la conectividad de la región Cajamarca y la salida de productos agrícolas hacia otros mercados regionales, por lo que su normalización fue bien recibida por los actores locales.

“Estamos de tránsito a Chiple porque vamos a iniciar la carretera de Cutervo-Chiple que motivó una paralización hace mucho tiempo en época de Dina Boluarte y suspendieron la huelga porque dejó el poder. Ronderos habían tomado la carretera central”, señaló el mandatario.

Agenda de trabajo en Chiclayo

Durante su estancia en Chiclayo, el mandatario sostuvo reuniones con el municipio provincial y con el gobierno regional de Lambayeque, para escuchar directamente las necesidades de la población y ajustar la priorización de interven­ciones. La agenda incluyó el diálogo sobre vías de acceso, mantenimiento de carreteras, mejoras en servicios de salud y la necesidad de reforzar el sistema de agua y saneamiento en distritos priorizados.

Balcázar adelantó que, para la reunión programada en Lima, se espera que las autoridades de Lambayeque presenten una lista de proyectos con un grado avanzado de madurez técnica, que puedan articularse con los fondos disponibles del Estado. El objetivo es que el territorio deje de depender únicamente de obras puntuales y avance hacia un plan de desarrollo coherente y sostenible.

“Luego voy a ir un momento aquí al municipio de Chiclayo a ver sus problemas y después al gobierno regional. Esta es una agenda general de todas las obras que ahora ellos me propongan y en Lima ellos están citados para el día miércoles, ese día debe estar el gobierno regional y la alcaldía, porque tenemos que darle todo a Lambayeque”, indicó.