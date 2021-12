El presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), Carlos Canales, criticó la promesa del jefe de Estado Pedro Castillo de construir un aeropuerto en Chota (Cajamarca). En esta entrevista, manifestó que antes de anunciar la construcción de la obra, el presidente debió contar con los estudios técnicos correspondientes.

¿Por qué poner un aeropuerto en Chota? ¿Es necesario?

A cualquier persona se le puede ocurrir hacer algo, pero no necesariamente es lo correcto. Primero, lo que hay es un plan de ordenamiento y políticas de aviación civil. Se debe poner aeropuertos o aeródromos en los lugares que se necesitan o la demanda del mercado así lo justifique. No es que a mí se me ocurra que tengo que poner un aeropuerto en Huanta o Rioja, o en cualquier lugar porque nací ahí o tengo la voluntad. Acá tiene que haber un tema de coherencia y eso significa que no tienes que trabajar de acuerdo a supuestos. Es un tema técnico y complejo que puede durar años.

Bajo su criterio, ¿hay sustento técnico o es viable que proceda esta obra?

Para poder impulsar un pedido para la construcción de un aeropuerto, tengo que tener los informes técnicos y un estudio de factibilidad para saber si se justifica. En este caso no hay ningún estudio de factibilidad, seguramente es una iniciativa de buena voluntad del presidente Castillo que quiere ayudar a su provincia (...). No se trata de una decisión de una persona o de un político, sino técnicos de las áreas respectivas del Ministerio de Transportes o Corpac.

¿Puede considerar que este es un mensaje populista?

Es un anuncio que puede hacer uno en el fragor de la alegría de fiestas navideñas. Puede ser que eso haya exacerbado en su entusiasmo y pueda haber expresado una voluntad personal, pero que no necesariamente tenga que ser algo real o concreto porque tiene unos procedimientos establecidos en las normas o leyes.

Eso quiere decir que sí es populista....

Te lo dije tal cual (...). Lo veo como un anuncio político que genera expectativas a su pueblo, pero que va a ser difícil de ser cumplido porque obviamente no respondió a ningún informe técnico.

¿El presidente debió contar con esos estudios técnicos antes de hacer el anuncio?

Si. Para hacer un ofrecimiento y cumplirse, y que sea factible, se requiere de estudios. Hubiese sido importante tenerlos

¿Cuál sería la conclusión a la que debería llegar a la comisión encargada de evaluar la viabilidad de la obra?

Primero, no es ninguna prioridad. Se invierte en lo prioritario. Cuando se tiene un inventario, se tienen los niveles de prioridad de aquello que cumple con determinadas necesidades y permite hacer un aeropuerto que no sea un elefante blanco. Si tienes como ejemplo el aeropuerto de Pisco, que es de primer nivel alternativo a Lima, y vemos su nivel de uso está subdimensionado, no hay cantidad de vuelos para rentabilizarlo, eso significa que existen estudios de factibilidad que determinan primero si se debe o no construir un aeropuerto. Sin embargo, en este caso no existe la masa crítica ni la demanda para que el Estado invierta cuando existen otros lugares que están priorizados y sí requieren una inversión.

¿Qué lugares?

El aeropuerto de Rioja, que es muy importante; el propio aeropuerto de Cusco, que no es eficiente; el de Huánuco y otros más.

Posiblemente termine en otra promesa incumplida...

Bueno, hay varias promesas que son incumplidas por muchos presidentes, que han anunciado mil cosas y no han cumplido.