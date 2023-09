A partir del 4 de octubre, la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso inicia el debate de los proyectos de ley (diez en total) que proponen autorizar el séptimo retiro de fondos de las AFP.

Representantes técnicos del MEF, la SBS, el BCR, la asociación de AFP y otros organismos sustentarán sus posiciones; luego, defenderán sus propuestas los congresistas autores de las iniciativas.

Después de esto será elaborado un dictamen que, de ser favorable al desembolso, será elevado al Pleno del Congreso de la República, precisa el legislador César Revilla Villanueva (Fuerza Popular) con quien conversamos acerca de las implicancias de una eventual aprobación de esta ley.





¿En qué estado se encuentra este proyecto de ley?

Hay diez proyectos de distintos colegas presentados para el retiro de fondos de la AFP y hay una fuerte oposición del MEF, de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, del BCR, las asociaciones de APF y de varios organismos técnicos nacionales. El MEF manifiesta que va a dañar nuestra clasificación-país y, aparte de esto, se avizora una desprotección social a los jubilados.

Los colegas congresistas dicen que es necesario el retiro para reactivar la economía. (...) Lo que hemos decidido es escuchar a todas las partes. Todo está en evaluación, depende de los debates y de la información técnica que van a presentar los que están a favor y los que están en contra.





¿Recibió ya, la Comisión, el proyecto de ley del Ejecutivo acerca de la reforma de pensiones?

Estamos por recibir ese proyecto de ley y lo vamos a trabajar junto con los que tenemos en la comisión para sacar un solo dictamen y llevarlos a debatir. En realidad, ambos temas, el del retiro de fondos de las AFP y la reforma de pensiones, van de la mano porque muchas personas, probablemente, se van a quedar sin pensión luego del retiro de sus fondos.

El MEF considera que el retiro de fondos es populista e inviable, ¿qué piensa al respecto?

El MEF, lo que nos está diciendo es que esta propuesta no va a resolver el problema de fondo, y que las únicas personas que van a retirar 4 UIT son las que no necesitarían ser rescatadas, gente que gana más de diez mil soles y tiene empleo.También hay casos de personas que están en el límite de edad para dejar de aportar y pasar a jubilarse, y le quedan, por ejemplo, solo 5 mil soles en su cuenta , ¿Cómo quedarían si retiran este fondo? ¿Quién los va a mantener en la jubilación? (...) ¿Cuántos son los perjudicados? ¿Cuántos se podrían quedar sin nada? Según el MEF, cada año el Estado tiene que rescatar a la ONP con 13 mil millones de soles porque no alcanza para pagar las pensiones.





La motivación de los retiros anteriores fue el Covid, ahora aducen la inflación.

Algunos hablan de la desaceleración de la economía, de la inflación y de la capacidad adquisitiva. Pero el tema es dar soluciones reales, no una burbuja.

Los congresistas insisten en que esto va a reactivar la economía (...) ellos tendrían que decirnos cómo van a hacer esas personas cuando no tengan ni un solo sol en sus cuentas. Lo que va a pasar es que, a futuro, el Estado se va a cargar.





En otro tema, ¿qué opina de la idea de privatizar Petroperú?

Yo creo que sería un error que Petroperú administre nuestros recursos en este momento porque es una empresa que, con sumas y restas, está en rojo. (...) Entonces, lo que se tiene que hacer, a mi juicio, es que Petroperú tiene que entrar como socio estratégico de una empresa privada internacional experimentada en la explotación. Con un socio estratégico privado los funcionarios no van a poder meter mano a robar. En el mundo moderno el Estado es regulador e impulsor, no es empresario.





El PBI nacional del 2023 solo crecería 0,9%, ¿debería ser removido el ministro Alex Contreras?

El ministro Contreras tiene alrededor suyo un complot sociocomunista,un gabinete de caviares y comunistas que quieren tirar el país por la borda y él trata de levantar como puede. Con esa gente que tiene alrededor no va a poder hacer mucho.





El presidente del Poder Judicial ha propuesto la censura del ministro de Economía, ¿es su rol?

Si vas a censurar a un ministro porque no te da el presupuesto que pides, entonces vas a tener que censurar a todos los ministros, a todos los funcionarios, no te va a quedar uno vivo.