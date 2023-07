El nuevo presidente de EsSalud, César Linares, dijo que las denuncias en su contra se encuentran archivadas por la Fiscalía. Como se sabe, el Ejecutivo destituyó del cargo a la exministra Rosa Gutierrez.

“De esas cuatro denuncias, tres fueron archivadas y una está en proceso de investigación actualmente. Yo quiero aclarar que no soy el involucrado directo, son parte de la profesión médica que a veces a nosotros involucran o citan a diferentes especialistas. Llaman a declarar ante la Fiscalía por casos en el que hubo participación indirecta”, dijo Linares a RPP.

Linares también señaló que está capacitado para dirigir EsSalud. “Yo soy inocente. No me pueden acusar por cosas que no he hecho ni actos delictivos que no cometí. Esas pruebas (de los casos) serán presentadas por mi abogado”, añadió.

En un comunicado, señaló que la denuncia correspondiente al año 2010, por el delito de lesiones, se encuentra concluida.

“Fui citado solo una vez y no se formalizó la acusación, al no tener participación directa en los hechos. Por ese motivo, solicitaré se elimine mi nombre del registro Sistema Integrado de Apoyo al Trabajo Fiscal (SIAFT)”, alegó.

Sobre la otra denuncia registrada en el 2014, por el delito de lesiones, ya ha sido archivada por sobreseimiento. Respecto a la de colusión simple, indicó que se le incluye por ser ex director del Hospital Honorio Delgado, así como a otros funcionarios, por la compra de un ecógrafo.

Finalmente, comentó que la denuncia formulada por homicidio culposo en 2018, la Fiscalía decidió archivar el caso.