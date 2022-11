Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció este domingo que evalúa cancelar el encuentro de la Alianza del Pacífico, previsto para el 25 de noviembre, debido a que el mandatario Pedro Castillo no tiene el permiso necesario para viajar a su país.

Durante su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México dijo que no considera apropiado que se realice la ceremonia pues debe entregarle la presidencia temporal del grupo a Castillo Terrones, algo que no tendría razón de ser si él no se presenta.

“Es muy probable que se cancele el encuentro de los países de la Alianza del Pacifico porque no le dieron permiso de asistir al presidente del Perú, y entonces vamos a posponer o buscar otra opción, es que soy el presidente transitorio o temporal de esa alianza y le corresponde al presidente del Perú recibir la presidencia, entonces si no viene ¿a quién le entrego?”, dijo AMLO en su Mañanera transmitida a diario por redes sociales.

Cabe indicar que el Congreso denegó el pedido de Pedro Castillo para viajar a México, algo que ya había hecho cuando pidió viajar a Colombia.

Como alternativa de solución, AMLO planteó la posibilidad de que el encuentro se dé en Perú, a fin de que pueda entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Castillo.