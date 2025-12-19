Este viernes, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, advirtió sobre los riesgos que representa para la economía peruana el conjunto de normas aprobadas recientemente por el Congreso, las cuales incrementan de manera considerable el gasto público y comprometen la solidez de las finanzas del Estado.​

Las declaraciones se dieron en el marco del acuerdo fiscal promovido por el Gobierno para garantizar el crecimiento sostenible del país. El titular del BCR, enfatizó que estas disposiciones legislativas ya han comenzado a impactar negativamente en las cuentas públicas y ponen en peligro el equilibrio macroeconómico que el Perú ha logrado mantener durante años.​

Asimismo, fue enfático al señalar que perder la estabilidad fiscal tendría consecuencias directas sobre la población, traduciéndose en mayor desempleo, una desaceleración del crecimiento económico y el deterioro de servicios esenciales como la salud.​

Velarde resaltó que la fortaleza macroeconómica ha sido el principal factor que ha evitado un colapso mayor frente a la inestabilidad política que ha caracterizado al país durante la última década. Sin ese respaldo, advirtió, el país quedaría expuesto a crisis más profundas.​

Llamado a la responsabilidad política

El presidente del BCR hizo un llamado urgente a los actores políticos para que asuman con mayor responsabilidad el impacto de sus decisiones en materia fiscal.​

“Lo importante a la larga es que hay una conciencia de los costos que puede acarrear la consecuencia fiscal y muchas veces no se interioriza a nivel de algún partido, a nivel de algunos políticos”, señaló Velarde.​

El funcionario comparó la situación del Perú con la de otras grandes economías, como Estados Unidos, donde también resulta complejo corregir el déficit público una vez que este se ha profundizado. En ese sentido, insistió en que el país debe actuar con prudencia antes de que el problema se agrave.​