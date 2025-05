A pesar de nuevas denuncias, como el presunto plagio de su tesis de licenciatura, contra la jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso, Yessenia Lozano Millones, el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, defendió a dicha funcionaria y sostuvo que, por el momento, no será removida de su cargo.

Asimismo, justificó el viaje a China que realizó la referida funcionaria, integrando la delegación que lo acompañó en su periplo al país asiático en enero pasado.

Salhuana afirmó que Yessenia Lozano, militante de Alianza Para el Progreso (APP), viajó a China porque parte de la agenda de su visita estaba relacionada a la cooperación, el tema de becas y el uso de inteligencia artificial en las universidades.

BLINDAJE. El titular del Congreso negó algún tipo de privilegio para dicha funcionaria y precisó que su remuneración de 19 mil soles es la que corresponde al cargo que ocupa, que con los descuentos asciende a S/ 11,500.

“Mientras que no haya una razón objetiva y concreta, y no se hayan pronunciado las autoridades del Congreso, ella va a continuar en el cargo, no hay un motivo razonable en estos momentos para que ella sea retirada del mismo”, subrayó.

Según La Encerrona, Lozano elaboró su tesis en 2012, pero en el repositorio de la Universidad Señor de Sipán (fundada por César Acuña), solo se ha publicado la carátula y una página. Casi la totalidad de dicha página sería plagiada.

Sobre el particular, Salhuana dijo que son presunciones y que dicha profesional cumple con los requisitos.

IMAGEN. El expresidente del Congreso, José Williams Zapata (Avanza País), negó que la creación del Centro de Modalidades Formativas haya sido iniciativa de su gestión, sino lo fue de varios legisladores y aprobada por el pleno. En su opinión, las denuncias contra la jefa de dicha oficina afecta la imagen del Congreso, por lo que el caso debe investigarse.