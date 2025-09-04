El titular del Parlamento, José Jerí, afirmó que las decisiones de las instancias judiciales y constitucionales deben ser respetadas en el marco del Estado de derecho, en referencia a las recientes excarcelaciones de Betssy Chávez y Martín Vizcarra.

“Se debe saber respetar los pronunciamientos de las instancias pertinentes, le guste a unos sectores o no”, declaró para la prensa. Agregó que corresponde a todas las instituciones acatar los fallos emitidos tanto por el Tribunal Constitucional (TC) como por el Poder Judicial, incluso si generan debate político.

Anuncia paquete de reformas judiciales

El presidente del Congreso adelantó que la comisión encabezada por María del Carmen Alva presentará en los próximos días un primer paquete de medidas orientadas a la reforma del sistema de justicia, que será discutido en el pleno en septiembre.

El objetivo, explicó, es garantizar que las decisiones judiciales sean oportunas y coherentes, respondiendo a las críticas sobre los retrasos procesales y cambios de criterio en medidas como la prisión preventiva.

Jerí aseguró que el debate parlamentario permitirá enriquecer la propuesta con aportes técnicos y reafirmó el rol activo del Congreso en la reforma judicial.