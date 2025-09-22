El presidente del Congreso de la República, José Jerí, exhortó al nuevo Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, a mantener una línea de imparcialidad como institución tras ser designado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Hay respeto a las decisiones de las instituciones, en este caso la Junta Nacional de Justicia tomó una decisión y tiene que acatarse, y entiendo que la Fiscalía, justamente en este contexto, es que ha cumplido ello, y el día de hoy han elegido a un nuevo Fiscal de la Nación”, precisó.

Asimismo, señaló que la Fiscalía debe trabajar en conjunto con el resto de instituciones bajo un esquema de separación de poderes.

Respecto a los cuestionamientos en contra de Tomás Gálvez por presuntos vínculos con los “Cuellos Blancos” , el parlamentario señaló que hay que “mirarlo con mucha atención”, no obstante, no es una restricción para ocupar algún cargo.

CENSURA

De otro lado, José Jeri informó que de parte del Congreso aún no existe una acción concreta sobre el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, más allá de una invitación hecha, aunque se viene promoviendo una censura contra el alto funcionario.

“Es importante que haya un esclarecimiento de todos los hechos para tranquilidad de la población”, puntualizó.

Las declaraciones las brindó tras la ceremonia de inauguración de EXTEMIN 2026 en el Centro de Convenciones Cerro Juli en la ciudad de Arequipa.