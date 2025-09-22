Este lunes 22 de setiembre, empezó la edición 37 de PERUMIN en la ciudad de Arequipa, uno de los eventos mineros más importantes de la región y Latinoamérica, por la presencia de potencias en el sector de todo el mundo.

En este primer día, la inauguración de PERUMIN se realizó con la tradicional ceremonia ancestral de pago a la tierra, como muestra de respeto y agradecimiento a la Pachamama y a los apus tutelares Misti, Chachani y Pichupichu.

La ceremonia incluyó ofrendas de gran valor simbólico para las comunidades andinas y contó con la participación del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero; parlamentarios; presidente de PERUMIN, Jimena Sologuren; gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez; alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, arzobispo de Arequipa, Monseñor Javier del Río Alba, alcaldes distritales y demás autoridades.

En su participación de la inauguración, el ministro Jorge Luis Montero, refirió que la feria EXTEMIN, la cual se organiza dentro del evento, es uno de los espacios más emblemáticos de la convención minera porque reúne a empresas, académicos, jóvenes profesionales en torno a la minería.

Además, el titular del MINEM, destacó la importancia para las nuevas generaciones que garantizarán la continuidad de una minería responsable y transparente.

Asimismo, resaltó que la formalización en el sector es vital. "Estamos acompañando a miles de mineros, en lo que va del año, se ha brindado soporte a más de 5 mil pequeños mineros de soporte de formalidad", apuntó.

PERUMIN 37 en Arequipa. Foto: GEC.

