El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confía en que el Congreso apruebe el proyecto de ley para reforzar la fiscalización de las organizaciones políticas inscritas, el cual contempla, entre otras medidas, suspender el procedimiento de inscripción cuando se adviertan irregularidades, como firmas que provengan del mismo puño gráfico.

Roberto Burneo afirma que esta iniciativa legislativa presentada por la institución propone que de manera excepcional y por única vez que se levante intangibilidad normativa, la cual establece que una vez convocado el proceso electoral, en este caso las elecciones generales 2026, ya no se puede hacer ningún cambio normativo que afecte su ejecución.

“Tengo confianza, por la empatía que han mostrado los legisladores frente a este tema, que le van a dar la prioridad del caso. Lo vienen haciendo en la Comisión de Constitución, donde participé, vi ese espíritu”, indicó Burneo en declaraciones a la Agencia Andina.

Explicó que este proyecto es necesario, ya que está en marcha el proceso de elecciones y al 23 de diciembre, se van a presentar candidatos y habrá mayor preocupación. De no aprobarse, ya no podría aplicarse para las elecciones generales 2026, sino para las municipales y regionales.

El proyecto fue presentado el 9 de mayo de este 2025 y se busca fortalecer el trabajo de fiscalización del JNE de manera permanente e inopinada, que involucra no solo las afiliaciones, sino también los comités y la vida partidaria. Como se conoce, en las últimas semanas se reportaron firmas falsas ante el JNE y comités “fantasmas” de varios partidos políticos.

“También se prevé frente a situaciones, por ejemplo, de no conformidad de las afiliaciones, es decir frente a los reportes del Reniec de no validaciones, podría suspenderse el procedimiento mismo de inscripción. Actualmente, no hay ninguna medida que tengamos al respecto”, expresó Burneo.

La iniciativa también considera consecuencias jurídicas como la cancelación misma de la organización política.