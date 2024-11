El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció sobre el anuncio de protestas durante el APEC 2024, días que nuestro país recibirá a mandatarios, inversionistas y líderes de las 21 economías más importantes.

Cabe recordar que organizaciones sociales como la Coordinadora Nacional de Lucha (CONAL) -la cual integra a diversas organizaciones de transportistas-, la Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) informaron que se movilizarán el 13, 14 y 15 de este mes, en marco a dicho foro.

Por ese motivo, Arévalo hizo un llamado a la “calma”, y dijo que el Perú no puede “dar una imagen de un país violentista”.

“Invocamos a la calma, porque vienen los gobernantes de las principales economías; eso no quiere decir que todo esté bien, no podemos dar la imagen de un país violentista frente a estas personas, eso no debería ser, y si hubiera algún tipo de reclamo, debería ser pacífico”, declaró a la prensa.

En ese sentido, Javier Arévalo considera que estas acciones de protesta fueron convocados en un momento “un poco inoportuno”.

“Los peruanos tienen todo el derecho de protestar, pero creo que el momento es un poco inoportuno, definitivamente, estoy en contra de todo tipo de violencia contra las personas que nos visitan”, expresó.

El titular del Poder Judicial realizó estas declaraciones en su visita a Iquitos, donde llegó para inaugurar salas de juzgamiento en el establecimiento penal de varones.