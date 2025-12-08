El presidente José Jerí se pronunció sobre seguridad ciudadana y coyuntura política durante una conversación en el nuevo pódcast de El Comercio “Siempre a las 8”, donde respondió preguntas de la conductora y de usuarios conectados al programa en vivo. En la entrevista abordó temas como la ausencia de un plan de seguridad al asumir el mandato, el equipamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el reciente asilo político otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez.

Responde a cuestionamientos sobre inseguridad ciudadana

Durante la entrevista, el mandatario respondió a algunos usuarios del streaming sobre materia de seguridad ciudadana y sostuvo que al asumir el cargo no contaba con un plan de seguridad nacional, puesto que en un inicio no fue candidato a la presidencia.

“No tengo ningún plan, en un inicio porque yo no fui electo. Yo no postulé para ser presidente de la república.”, aseguró Jerí.

Asimismo, al ser consultado sobre su futura candidatura en 2031, señaló que su prioridad es encaminar el país para garantizar la tranquilidad nacional.

“Mi expectativa en este momento es dejar en tranquilidad el país y dejar varias cosas encaminadas.”, precisó frente a cámaras.

Respalda a la PNP

Por otro lado, el militante de Somos Perú indicó que la Policía Nacional del Perú no cuenta con el apoyo logístico necesario para hacer frente a la delincuencia. Aunque reconoció las observaciones a la institución, enfatizó que en este tiempo los agentes han enfrentado la criminalidad con las herramientas que tienen a disposición.

“Tenemos una Policía que tiene revólveres antiguos, pistolas antiguas y que estamos recién en proceso de actualizar y darles más elementos.”, aclaró el presidente.

El titular del Ejecutivo, anunció que en coordinación con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio se viene implementando nuevas capacidades logísticas para garantizar mejores resultados de la PNP.

“A nivel logístico es importante que tengan todas las condiciones. Armas, chalecos que ya hay un primer paquete, vehículos de naturaleza táctica...”, indicó.

En ese sentido, evitó dar mayor detalles sobre el nuevo paquete que será entregado a la institución y añadió que se encuentra en un proceso de compra.

Critica asilo político de Betssy Chávez

El jefe de estado, se pronunció sobre el asilo político de la expremier Bettsy Chávez y señaló que desde el Ejecutivo ya tienen una posición marcada. Además cuestionó el uso de la figura jurídica internacional.

“Está mal usado a nuestro criterio... Por lo pronto no estamos apurados como gestión en emitir una opinión a favor o en contra con respecto al salvoconducto”, precisó Jerí.