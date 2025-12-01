El presidente de la República, José Jerí, anunció que el nuevo plan de seguridad ciudadana será presentado en los primeros 15 días de enero de 2026.

El jefe del Estado ofreció estas declaraciones desde Cañete, donde encabezó la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana 2025.

Jerí aseguró que el objetivo es contar con una estrategia operativa y realizable: “No queremos un plan de escritorio, no queremos un plan que sea una tesis, que prometa cosas que nunca se van a cumplir. Queremos un plan aterrizado… con participación clara, puntual y medible en el tiempo”, señaló.

Bases técnicas: Plan Bratton y plan 2013–2018

El mandatario precisó que el nuevo documento tomará como referencia el “Plan Bratton” y el plan de seguridad ciudadana 2013–2018, con la finalidad de mitigar y eliminar la delincuencia en el país.

Sostuvo que el Ejecutivo trabaja para garantizar continuidad en las políticas públicas: “Tenemos que dejar como legado al próximo Gobierno las herramientas para continuar con el trabajo. Seguramente el próximo gobierno tendrá un énfasis distinto, pero no creo que nadie permita que la criminalidad siga avanzando”, expresó.

Datos clave