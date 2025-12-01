El presidente de la República, José Jerí, afirmó que la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) será “sustancialmente menor” a dos años, descartando por completo el plazo máximo que se propone desde el Congreso.

En declaraciones a RPP, el jefe del Estado sostuvo que existe consenso respecto a que una extensión de 24 meses es inaceptable.

“El punto principal, y creo que hay consenso de varios sectores, es que no puede hablarse de ampliar 2 años, de eso descartado”, afirmó.

Jerí añadió que la ampliación sí se realizará, pero será limitada: “Menos de dos años va a ser de todas maneras”, reiteró.

Rechazo al retorno de mineros retirados

El mandatario también se pronunció sobre los 50 000 mineros que fueron retirados del Reinfo, medida que calificó como un avance del gobierno anterior. En ese sentido, sostuvo que no corresponde permitir su reingreso.

“Los mineros que ya han sido retirados ya no deberían volver”, aseguró.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de excepciones muy acotadas: “Si fuese el caso, deberían ser en algunos supuestos muy, muy puntuales que haya alguna acción de por medio”.

Congreso evaluará dictamen esta semana

En el Congreso, el dictamen que propone ampliar el Reinfo hasta diciembre de 2027 podría ser puesto en debate esta semana, antes del inicio de la semana de representación.

Jerí señaló que esta revisión permitirá que el Legislativo determine “los términos en los cuales va a tener que votar el dictamen que la comisión ha preparado”.

La discusión se dará en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y sectores que piden una ampliación amplia del registro como medida para evitar sanciones y paralizaciones en la minería artesanal.

