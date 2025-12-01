Sicarios asesinaron la mañana de este lunes de cinco balazos a un hombre de 53 años conocido como “Búho”. El hecho criminal ocurrió en la cuadra 1 de la calle Trujillo, en el distrito de Casa Grande, de la provincia liberteña de Ascope.

Este nuevo atentado se registró aproximadamente las 5:40 de la mañana, cuando los criminales sorprendieron a Miguel Ángel Lulichac Correa y le dispararon sin compasión.

ATAQUE

Por información preliminar, se conoce que Lulichac Correa estaba en los exteriores de su vivienda y habría sido abordado por sus atacantes que apretaron el gatillo en cinco oportunidades. La víctima cayó bocabajo y desangrándose. El sonido de los proyectiles alertó a los residentes y al notar la presencia de un vecino tendido en la vereda, solicitaron el apoyo de la Policía Nacional y de serenazgo de la localidad.

El personal de la dependencia policial casagrandina arribaron hasta el lugar y verificaron que Lulichac Correa ya no presentaba signos vitales. En tanto, los detectives acordonaron la escena del crimen y recabarán información para el esclarecimiento de este nuevo crimen. También analizarán las cámaras de vigilancia que hay en la zona y que sería pieza clave para poder identificar a los autores de este hecho de sangre.

CIFRAS

En lo que va del año se han perpetrado 254 asesinatos en la región La Libertad. Las provincias con el más alto índice de homicidios son Trujillo (87), Pataz (48) y Virú (40). Le siguen Pacasmayo (19), Chepén (17), Ascope (17), Gran Chimú (9), Otuzco (7), Santiago de Chuco (5), Sánchez Carrión (3) y Julcán (2).