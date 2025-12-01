Un accidente fluvial registra, hasta el momento, 12 personas fallecidas, 30 desaparecidas y seis heridas en el puerto de Iparia, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, según informa canal N.

El hecho ocurrió en horas de la mañana de este lunes 1 de diciembre, cuando un deslizamiento de tierras impactó directamente la zona de embarque.

De acuerdo con la Policía Nacional, el derrumbe se registró alrededor de las 05:00 horas, arrastrando y hundiendo dos embarcaciones que se encontraban en el puerto.

Embarcaciones afectadas y ruta prevista

La nave Rápido Oriente quedó completamente sumergida tras el impacto. La embarcación Deo Rigo, que transportaba pasajeros y carga, también sufrió graves daños. Esta última había partido el día anterior desde Pucallpa, con destino a las comunidades nativas de Caco Macaya, Curiaca del Caco y Pueblo Nuevo del Caco.

El accidente ocurrió mientras la nave realizaba maniobras para desembarcar pasajeros y mercadería en Iparia.

Equipos de rescate en operación

Unidades de rescate de la Región Policial Ucayali partieron desde el aeropuerto de Pucallpa en un helicóptero M17-20 para asistir en las labores de búsqueda. A ellas se sumaron equipos especializados de la Marina de Guerra del Perú.

El Centro de Salud de Iparia atiende a los heridos, mientras continúan las tareas de localización de los desaparecidos, entre quienes se encuentran niños, jóvenes y adultos de las comunidades Colonia Caco, Curiaca y Caco Macaya, entre otras zonas ribereñas.

Pasajeros afectados incluyen médicos y docentes

Entre los pasajeros que viajaban a bordo de las embarcaciones afectadas se encontraban también médicos y docentes que se dirigían a cumplir funciones en diversas comunidades nativas.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda en el área del derrumbe, debido a las dificultades generadas por la profundidad, la remoción de tierras y la fuerza del río.