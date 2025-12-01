Un accidente de tránsito registrado en la carretera Marginal, en el tramo Pichanaki–La Merced, dejó como saldo la muerte de Rogel Ángel Arteaga Centeno (20) y dejó gravemente herido a Ronaldiño Ramos Herrera (19). El hecho ocurrió la noche del viernes 28 de noviembre, cuando una camioneta impactó por alcance a dos motocicletas que circulaban por la vía.

Según el acta policial, el vehículo Toyota Fortuner de placa B3B-490 era conducido presuntamente por el suboficial PNP Víctor Hugo Benito Ruiz (26), quien quedó detenido mientras continúa la investigación a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chanchamayo. Testigos señalaron que el conductor presentaba signos de haber ingerido alcohol.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Incremento de conexiones ilegales de agua y desagüe desabastecen a familias en Pilcomayo

Arteaga Centeno, quien era soldado y estaba próximo a licenciarse, fue trasladado a Huancayo, donde falleció tras dos días de permanecer en estado crítico. Su acompañante continúa internado en el Hospital Julio C. Demarini de La Merced.

Las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del choque, mientras la ciudadanía exige una investigación transparente y sin privilegios para los involucrados.