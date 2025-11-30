La Municipalidad Distrital de Pilcomayo informó que se registra alrededor de 10 casos mensuales de conexiones clandestinas de agua y desagüe, principalmente en las zonas de Alto Miraflores, Villa Mantaro y Buenos Aires. Estas intervenciones se dan en viviendas que realizan ampliaciones o construcciones sin licencia ni saneamiento físico-legal.

“Tenemos un reporte de 10 casos por mes. Vamos e intervenimos y el administrado debe corregir su conducta para iniciar su trámite; sin embargo hay muchos que solo lo tapan de manera rebelde; entonces iniciamos un procedimiento sancionador”, informó el subgerente de Fiscalización y Control Urbano, Jefry Llacta.

El funcionario advirtió que estas conexiones ilegales afectan directamente el abastecimiento de agua, un servicio municipal que se brinda sin medidores, con un pago mensual único de S/ 7 por vivienda. “Personas que no pagan o se conectan de manera clandestina hacen que el servicio no abastezca bien en otros sectores del distrito”, señaló.

Existen viviendas antiguas que son ampliadas sin haber saneado previamente sus predios, lo que incentiva la informalidad. “Muchos hacen obras sin permiso y aun así quieren conectarse; sin esos permisos no pueden acceder al servicio de agua”, finalizó.