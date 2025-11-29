La crianza de cuyes en Sapallanga vive uno de sus mejores momentos. La Asociación de Productores Forestal y Ecológico Wanka Sur, una de las organizaciones más consolidadas del distrito, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años.

“Hoy en día nosotros hemos crecido en lo que es la producción de carne de cuy, también hemos mejorado genéticamente, no solo vendemos carne, vendemos también madres reproductoras, machos y hembras”, explica Olimpia Arias, representante legal de la asociación integrada mayoritariamente por mujeres productoras.

El incremento productivo es contundente. “Cada quincena entregamos más de 1500 cuyes”, detalla Arias, precisando que este volumen les permite abastecer mercados locales y nacionales. Actualmente envían cuyes a Orcotuna, Lima y Ayacucho, y trabajan con dos líneas comerciales de peso: animales de 700 a 800 gramos y otro grupo de 900 gramos a más. Para ello, cada productor ha pasado de manejar 40 o 50 madres a contar hoy con 400 a 500 reproductoras.

Arias detalla que la crianza sigue siendo accesible y rentable para familias y asociaciones. “El costo por cuy es un promedio de 8 a 9 soles. A los dos meses, los animales alcanzan entre 800 y 850 gramos, peso óptimo para consumo, y se comercializan en 25 soles el kilo en vivo”, refiere. Las líneas Perú, Inti y especialmente la línea Wanka son las preferidas por las productoras debido a su rápido crecimiento, aunque la líder enfatiza que “lo principal para que ganen peso y tamaño es la alimentación”. Arias también adelantó que su meta más ambiciosa es la exportación.