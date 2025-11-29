La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) alcanzó un récord anual de uniones civiles tras celebrar el Matrimonio Civil Masivo Gratuito 2025, actividad que permitió que 60 parejas accedan a este servicio sin costo alguno. El evento se desarrolló en la Plaza Huamanmarca, donde los contrayentes compartieron la ceremonia acompañados de música típica y la presencia de familiares.

La Oficina de Registro Civil informó que, con este masivo, se llegó a 210 matrimonios en lo que va del año, cifra que supera con holgura los registros del 2024. Según el área, los bajos costos ofrecidos por la comuna —frente a los precios de notarías o matrimonios individuales— motivaron a más parejas a formalizar su relación.

Durante la ceremonia, la MPH entregó la tradicional palpa y habilitó un espacio fotográfico para los recién casados. Entre las historias destacaron la pareja más longeva, integrada por José del Milagro Elizarbe (77) y Ricardina Jiménez (66), y la más joven, conformada por Plinio Castillo (18) y Diana Atanacio (19).