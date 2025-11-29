Aún movía la mano derecha y se le escuchó pedir auxilio en medio de cinco toneladas de bloques de vidrio que lo aplastaban. El grito agónico de Jhon Carlos Guerra Cóndor (32), se apagó cerca de las 7 de la mañana. El frágil cuerpo de Jhon, no resistió y expiró a unos pasos de la vidriería ubicada en las calles Angaraes y Moquegua en Huancayo. Los bomberos, policías, serenos y trabajadores trataron de salvarlo, pero todo esfuerzo fue inútil. El cargador frontal y la grúa llegaron cuando Jhon ya no respiraba.

TRÁGICO

A las 5:00 de la mañana del martes, Jhon Guerra junto a su hermano Wilton Guerra salieron de su casa en el distrito de San Agustín de Cajas, los habían convocado para que junto a otras 4 personas descarguen 16 jabas de vidrios, cada una con un peso de más de 5 toneladas.

Los vecinos escucharon un fuerte ruido, salieron de sus casas y vieron correr desesperados a los trabajadores; sacaron lampas, rastrillos para retirar los vidrios. Fue en ese momento que se escucho la voz de Jhon por última vez, pidiendo auxilio, rogando que lo salven.

NO RESISTIÓ

Poco después, el silencio anunciaba la tragedia, Jhon ya no respiraba. “Mis hermanos trabajan para el señor Juan Carlos Góngora hace varios años, el vidrio se baja amarrado por jaba, a mi hermano lo aplastaron dos jabas. Negligentemente le habrían dicho que desaten dos jabas, queremos que el dueño de la vidriería se haga cargo”, dijo al borde del llanto Jim Guerra.

Después de más de una hora, con ayuda de un cargador frontal retiraron las 5 toneladas de la pesada carga; los bomberos y policías lamentaron no haber podido salvar al trabajador. “Hace casi 10 años trabajamos en esto, estábamos sacando la tercera plancha y allí se vino la carga. Yo fui a buscar la grúa. Es una negligencia del señor, nos dijo baja no más”, comentó Wilton, quien fue testigo del terrible accidente laboral.

GANABA MUY POCO

Se conoció que por bajar las 16 jabas cada una de 29 planchas de cristales o les iban a pagar 50 a 60 soles por cada jaba que pesa dos toneladas y media. El dueño del comercio Juan Góngora fue intervenido.

Curiosamente la pesada unidad de donde descargaban las jabas de placa D1M-884, el 8 de julio del 2023 fue protagonista de otro accidente fatal en Huantaro, Acostambo -Huancavelica, donde el conductor Miguel Huachos Roca (27), falleció al chocar contra unas rocas.