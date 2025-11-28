La Primera Sala de Apelaciones de Huancayo ordenó que Rutilio Carbajal Rojas (55) cumpla prisión preventiva por nueve meses, tras revocar la decisión judicial que inicialmente lo dejó en libertad. La Fiscalía Superior Especializada en Violencia contra las Mujeres sustentó que los elementos presentados no fueron valorados adecuadamente en primera instancia.

La apelación, a cargo de la fiscal adjunta superior Rosmery Cuadros Gutiérrez, permitió que se disponga la ubicación e internamiento del investigado en el penal de Huamancaca Chico. El caso es investigado por presuntos actos de naturaleza indebida en agravio de una adolescente de 15 años.

El hecho fue denunciado por la madre de la menor en la Comisaría de Sapallanga, iniciándose las diligencias con el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Violencia de Huancayo. La autoridad fiscal continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso.