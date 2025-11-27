Un nuevo hecho de extorsión generó temor en la calle Castilla, en el distrito de Chilca, luego de que sujetos desconocidos dejaran una dinamita en la puerta de un restaurante familiar. De acuerdo con los afectados, los extorsionadores les exigen S/ 5 mil y enviaron un video mostrando un arma de fuego para obligarlos a entregar el dinero, advirtiendo que podrían “buscarlos y matarlos” si no cumplen.

Se trata de la segunda vez que la familia recibe este tipo de amenazas. Pese a la gravedad del caso, denunciaron que en la comisaría de Millotingo se negaron a recibir su denuncia y, por el contrario, les respondieron que “se pongan fuertes” y que “no pasará nada”.

Indignados, los vecinos anunciaron que conformarán grupos organizados para enfrentar la inseguridad y advirtieron que, si logran capturar a los responsables, “serán quemados”, en abierta muestra de cansancio ante la falta de respuesta policial.