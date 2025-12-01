Cinco personas y presuntos integrantes de la organización delictiva “Los Perros de Jera” fueron enviadas con 9 meses de prisión preventiva, debido a que les encontraron 2,500 envoltorios conteniendo 354 gramos de alcaloide de cocaína en una vivienda del distrito de Castilla, en Piura.

La medida fue dictada contra D.M.S.P. (52), J.M.S. (27), C.A.O.S. (22), J.C.M.F. (22) y R.B.S.O.S. (32) que serán investigados por el presunto delito de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas mediante actos de tráfico.

La fiscal Milagros Rosales, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (FETID) de Piura, presentó los elementos de convicción que vinculan a los investigados como las personas que, presuntamente y con pleno conocimiento, habrían concertado, planificado y ejecutado actos de custodia, acopio, traslado y comercialización de la droga.

El pasado 12 de noviembre, policías de la Divincri de Piura intervinieron a uno de ellos en la ribera del canal Biaggio Arbulú, a la altura de la urbanización San Bernardo, Castilla. En paralelo, otro fue detenido e intentó huir por calles aledañas.

Mientras que en el interior del domicilio fueron intervenidas tres personas más, donde incautaron los envoltorios de estupefacientes, así como utensilios empleados para el acopio y comercialización de droga, entre otros objetos.