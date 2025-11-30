Profesores y padres de familias denunciaron que treinta alumnos de secundaria del colegio Juan Pablo II de la provincia de Paita, fueron estafados y no han podido acudir a la ciudad de Tarapoto en viaje de promoción. Ellos culparon a un hombre a quien le pagaron S/13,300.

Se trata de alumnos del quinto grado de las secciones B y F quienes habían recaudado fondos y tenían planificado viajar el pasado 27 de noviembre a dicha ciudad, pero hasta el momento no han podido cristalizarlo.

La denuncia fue dada a conocer por la profesora Élida Alvarado Jiménez, tutora de quinto B, quien acusó a un representante de una empresa con la cual realizaron un contrato.

“(...) Este año hago el contrato con el señor, en (el mes) de julio. Quedamos en hacerle los pagos de manera fraccionada porque los estudiantes estaban gestionando su recaudación económica. Hemos tenido una comunicación constante y tenía que presentarnos los documentos de la empresa de transportes”, señaló la docente.

Pero añadió que, hace tres días, tenían que llegar para recoger a los 30 alumnos y realizar el esperado viaje de promoción. “El día 27 de noviembre tenía que él recoger a los estudiantes del colegio y no se presentó. Ante este ausentismo del señor, hemos puesto una denuncia en la Policía y hemos estamos pidiendo el apoyo a los padres de familia, ya que está perjudicándonos”, dijo la profesora Élida Alvarado, quien señaló que lo restante (50%) iban a pagarles cuando viajaran.

Ante esto, piden la devolución del dinero. “Él (que le depositaron el dinero), ya no se comunica con nosotros. Nos ha bloqueado a los responsables del contrato. Incluso (nos bloqueó) en Facebook”, indicó la docente que, junto a madres de familia, protestaron en el frontis del colegio ante lo ocurrido.

Al respecto, la empresa que fue señalada como la responsable de este hecho, señaló que decidieron resolver el contrato por incumplimiento de pago.

“La resolución del contrato se ha producido por el incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de los contratantes”, señalaron en un documento difundido en redes sociales. “Lo que alega el señor es que hemos incumplido. Hemos presentado evidencias de los depósitos y las conversaciones”, dijo la profesora.