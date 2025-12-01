Diciembre inicia con una oportunidad para desconectarse y organizar actividades familiares, recreativas o culturales. Los feriados del lunes 8 (Inmaculada Concepción) y martes 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho) generan un fin de semana largo, que se suma al sábado y domingo previos.
Muchos trabajadores podrán extender este descanso utilizando días de vacaciones o coordinando permisos laborales, lo que convierte esta fecha en uno de los periodos más atractivos del cierre de año.
Beneficios y obligaciones laborales
La regulación vigente —establecida en el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713— indica que los feriados otorgan descanso remunerado, incluso sin asistir al centro de labores.
Quienes trabajen durante el feriado y no reciban un descanso sustitutorio deberán recibir:
- el pago del día feriado, más
- la remuneración diaria, con
- una sobretasa del 100%.
No otorgar este pago constituye una infracción muy grave, sancionada con multas que van desde S/ 1 058 hasta S/ 24 163, según el tamaño de la empresa.
Días no laborables: cómo funcionan
A diferencia de los feriados, los días no laborables aplican principalmente al sector público y operan como “puentes” decretados por el Ejecutivo.
En estas fechas:
- el trabajador recibe su remuneración habitual,
- pero debe recuperar las horas posteriormente, según disponga la entidad.
No existe compensación adicional ni pago extra.
Calendario restante de diciembre
Además de los feriados del 8 y 9 de diciembre, el mes incluye:
- Jueves 25 de diciembre — Navidad (feriado nacional)
Y todavía quedan dos días no laborables establecidos para el cierre de 2025 e inicio de 2026:
- Viernes 26 de diciembre de 2025
- Viernes 2 de enero de 2026
Estos días permiten a los ciudadanos planificar mejor su descanso, viajes o tiempo en familia antes del cierre del año.}
