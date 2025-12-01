Diciembre inicia con una oportunidad para desconectarse y organizar actividades familiares, recreativas o culturales. Los feriados del lunes 8 (Inmaculada Concepción) y martes 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho) generan un fin de semana largo, que se suma al sábado y domingo previos.

Muchos trabajadores podrán extender este descanso utilizando días de vacaciones o coordinando permisos laborales, lo que convierte esta fecha en uno de los periodos más atractivos del cierre de año.

Beneficios y obligaciones laborales

La regulación vigente —establecida en el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713— indica que los feriados otorgan descanso remunerado, incluso sin asistir al centro de labores.

Quienes trabajen durante el feriado y no reciban un descanso sustitutorio deberán recibir:

el pago del día feriado , más

, más la remuneración diaria , con

, con una sobretasa del 100%.

No otorgar este pago constituye una infracción muy grave, sancionada con multas que van desde S/ 1 058 hasta S/ 24 163, según el tamaño de la empresa.

Días no laborables: cómo funcionan

A diferencia de los feriados, los días no laborables aplican principalmente al sector público y operan como “puentes” decretados por el Ejecutivo.

En estas fechas:

el trabajador recibe su remuneración habitual,

pero debe recuperar las horas posteriormente, según disponga la entidad.

No existe compensación adicional ni pago extra.

Calendario restante de diciembre

Además de los feriados del 8 y 9 de diciembre, el mes incluye:

Jueves 25 de diciembre — Navidad (feriado nacional)

Y todavía quedan dos días no laborables establecidos para el cierre de 2025 e inicio de 2026:

Viernes 26 de diciembre de 2025

Viernes 2 de enero de 2026

Estos días permiten a los ciudadanos planificar mejor su descanso, viajes o tiempo en familia antes del cierre del año.}

