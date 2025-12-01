El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, rechazó las denuncias sobre presuntas irregularidades tras la difusión de imágenes de empleados del Congreso en un local partidario durante su jornada.

Galarreta señaló que se trata de personal de confianza que recibe encargos directos de los congresistas que los contratan.

En declaraciones a Canal N, sostuvo que estos trabajadores no son “fantasmas” y que cumplen labores regulares en el Parlamento. Precisó que, al tratarse de cargos de confianza, no están sujetos al registro de entrada y salida.

“Hay trabajadores de confianza que no tienen horario y de servicio que marcan tarjeta en el Congreso. Venden una noticia como si fuese algo malo que un trabajador de un legislador acuda al local partidario”, afirmó.

Galarreta añadió que la labor política forma parte de las responsabilidades que los parlamentarios pueden delegar a su equipo y que la presencia del personal en el local partidario responde a coordinaciones internas.