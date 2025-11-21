La Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) rechazó la ampliación del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) y calificó la medida como “populista”.

CRÍTICAS

“El Reinfo, tal como está, no contribuye a la formalización; la prolonga y la distorsiona. Es urgente aprobar la reglamentación de la Ley MAPE y fortalecer los mecanismos de fiscalización y sanción”, manifestó el presidente del gremio empresarial, Fernando Guerra Fernández.

El último martes, la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista Víctor Cutipa Ccama (bancada JJP-VP-BM), aprobó la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2027.

“La votación alcanzó 17 votos a favor, 3 votos en contra y 1 abstención”, informó el Parlamento.

Entre los congresistas que votaron a favor de esta ampliación figuran tres de Alianza para el Progreso (APP), igual número de Fuerza Popular y dos de Podemos Perú —entre ellos Guido Bellido—.

Para el presidente de la CCLL, esta decisión es “contraproducente y promotora de actividades delictivas, especialmente en la provincia de Pataz”, donde organizaciones delictivas han desatado una guerra por el control del oro.

Fernando Guerra sentó su posición durante la reciente visita del presidente de la República, José Jerí, a Trujillo.

POSTURA

Ayer, el congresista Jorge Montoya Manrique calificó como “un engaño” la posible extensión del Reinfo. “Ya no debería existir. [...] Me parece un engaño a los mineros porque no soluciona nada”, manifestó.

Pese a estas declaraciones, Montoya fue uno de los 17 parlamentarios que votó por la ampliación del Reinfo. Sin embargo, dijo que se trató de un “error técnico en el sistema, situación que fue corregida de inmediato mediante el oficio de rectificación correspondiente”.