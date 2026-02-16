El presidente José Jerí confirmó este domingo que en 2022, cuando cumplía funciones como parlamentario, llevó a su amiga Ana Fiorella Diburcio para que trabaje en su despacho congresal sin contrato ni estar en planilla, pero pagándole con su propio dinero. El mandatario negó haber cometido algún hecho ilegal.

“Ella me asistía en mis labores cuando tenía demasiado trabajo. No hay nada irregular en que alguien pueda ayudar a descongestionar el trabajo, eso no tiene nada de irregular, nada de ilícito cuando ella misma afirma que el dinero con el que se le ha pagado ha sido de mi propio dinero. Ella describe mi personalidad y tipo de trato, que ha sido respetuoso”, afirmó en el programa Sin Rodeos.

Jerí manifestó que no se puede distorsionar una situación del 2022 para “traerlo al presente y darle un contexto que no es el correcto”.

“Nunca hubo un ánimo de esconder algo de ese tipo porque ella me ha brindado un servicio directamente a mí. Le he pedido ayuda (a mi amiga) porque estábamos en sobrecarga de trabajo y no hay nada ilegal que una persona pueda contratar, pedir ayuda concretamente. Eso no es irregular e ilegal. Ella me ayudaba”, reiteró.

Justifica contrataciones en Palacio de Gobierno

Ante la amenaza de censura, José Jerí salió al frente para respaldar la incorporación al Estado de mujeres que previamente se reunieron con él en Palacio. El mandatario argumentó que se trataba de colaboradoras antiguas del Congreso, necesarias para garantizar lealtad en el proceso de transición gubernamental.

“Trabajaban en mi equipo y requeríamos gente confiable para reorganizar lo heredado. Tergiversar los hechos sugiriendo que una visita presidencial o la condición femenina son la única vía para acceder a puestos públicos resulta falso e injurioso hacia sus trayectorias profesionales”, expresó.

Cuestiona enfoque mediático en mujeres

El presidente reclamó que la cobertura periodística se haya centrado exclusivamente en las profesionales contratadas, ignorando que varones también formaron parte del proceso. Pidió transparencia total en la difusión de datos.

“¿Cuál es el motivo para visibilizar únicamente a las mujeres y omitir a los hombres? Esto constituye un agravio hacia ellas, cuando la realidad es que ambos géneros fueron considerados. Son ex colaboradores congresales. Cada contratación cumplió con los protocolos establecidos”, enfatizó.

El jefe de Estado aclaró además que varios encuentros en Palacio no terminaron exclusivamente con él, sino que involucraron a los equipos encargados de la transición.

Consultado directamente sobre posibles relaciones románticas que explicaran las contrataciones, Jerí rechazó categóricamente la insinuación.

“Resulta disparatado y ofensivo hacia la capacidad de profesionales jóvenes con experiencia documentada, currículums sólidos y antecedentes laborales previos en instituciones estatales y el Legislativo”, contestó.

Finalmente, el mandatario calificó de indignantes las imputaciones dirigidas contra estas trabajadoras, señalando que responden a una estrategia para desprestigiar la figura presidencial.