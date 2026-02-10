Mediante un video institucional, el presidente José Jerí Oré afirmó que ha recibido amenazas por su “lucha contra la criminalidad organizada,” pero no mostró ninguna prueba que respalde su grave denuncia.

Contexto

En la cinta, en la que aparece flanqueado por oficiales de la Policía Nacional del Perú, entre los que figura el comandante general de la institución, el general PNP Óscar Arriola, el mandatario sostuvo que estas se deben a que, desde que inició su gestión, ha “declarado la guerra contra las bandas delincuenciales para devolver la tranquilidad al país”.

“Producto de esta guerra en la cual estamos todos comprometidos es que (...) justamente, en La Libertad hemos sido amenazados por esta lucha contra la criminalidad organizada”, afirmó el mandatario sin ahondar más en el hecho, detallar cómo se produjo y, mucho menos, si lo reportó a las autoridades correspondientes.

Luego Arriola tomó la palabra para hacer referencia a las recientes capturas de delincuentes tanto en el país como en el extranjero “que han desestabilizado a esta organización criminal llamada ‘Los Pulpos’”. “Las arremetidas que tengan no van a encontrar sino sacarlos de circulación”, añadió, insinuando que este grupo criminal estaría detrás de las amenazas al mandatario.