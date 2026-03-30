El presidente José Balcázar realizó una visita técnica a la región Cajamarca, donde supervisó el estado de la carretera que conectará Chiple con las provincias de Cutervo y Cochabamba. Durante su recorrido, el mandatario señaló que esta intervención responde a compromisos asumidos con autoridades locales y representantes de rondas campesinas.

En ese contexto, el jefe de Estado aseguró que su gestión no permitirá retrasos administrativos en la ejecución de obras públicas.

Cuestionó lo que denominó “burocracia limeña”, a la que responsabilizó de frenar proyectos en las regiones , y afirmó que su gobierno impulsará obras sin trabas ni excesivos procedimientos.

Rondas campesinas

José Balcázar también destacó el rol de las rondas campesinas en las comunidades, indicando que cumplen funciones clave en zonas donde el Estado no llega oportunamente.

“Con las rondas he trabajado, no, de ahorita, años de años con Chota. Yo no soy una persona improvisada que viene a hablar sobre rondas, yo conozco toda la legislación y le he querido mejorar las rondas y no me cansaré porque es la representación del pueblo que el Estado no cubre, es la necesidad de las poblaciones”, expresó.

Asimismo, adelantó que su gestión priorizará proyectos en sectores como educación y agricultura, con el objetivo de dinamizar el desarrollo regional.

Finalmente, el mandatario informó que la construcción de la carretera Chiple–Cutervo–Cochabamba será prioritaria y tendrá un plazo estimado de ejecución de 60 días.

Añadió que se realizará un seguimiento constante al avance de la obra y que las autoridades locales deberán colaborar para evitar retrasos.