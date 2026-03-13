El presidente José María Balcázar afirmó que el Congreso deberá evaluar al gabinete ministerial por las acciones adoptadas desde el inicio de su gestión, en el marco de la presentación del Consejo de Ministros para solicitar el voto de confianza el próximo 18 de marzo.

El mandatario señaló que, pese al corto tiempo en el gobierno, el Ejecutivo viene adoptando medidas urgentes y publicando disposiciones importantes en el diario oficial.

En ese sentido, adelantó que entre lunes y martes se emitirá una norma relacionada con el pago de deudas sociales a personas con discapacidad.

José Balcázar también expresó su respeto irrestricto al fuero parlamentario y confía en que los congresistas escucharán la exposición del gabinete antes de tomar una decisión.

Asimismo, el mabnatario destacó la importancia de las reuniones previas con las bancadas del Congreso para explicar las principales acciones del Ejecutivo.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, indicó que en los encuentros con las bancadas se ha presentado la agenda de trabajo del Ejecutivo, enfocada en garantizar estabilidad en los aproximadamente 100 días restantes de gestión hasta julio.

Reiteró además que el gabinete no responde a cuotas políticas y que la renuncia del exministro de Salud, Luis Quiroz, obedeció a una decisión personal.