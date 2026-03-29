El presidente José María Balcázar afirmó que su gestión viene priorizando la inclusión de las regiones del sur del país, históricamente postergadas.

Durante una actividad oficial en Puno, el mandatario destacó que su gobierno mantiene en agenda proyectos clave para esta zona, con énfasis en el diálogo permanente con autoridades locales para garantizar la continuidad de obras urgentes.

En ese marco, subrayó la necesidad de atender problemáticas ambientales como la contaminación del lago Titicaca, señalando que se deben impulsar soluciones concretas para su recuperación. Asimismo, recordó su vínculo con la región desde su etapa como congresista, cuando promovió iniciativas educativas en beneficio de Puno.

Las declaraciones se dieron durante la presentación de un contrato de financiamiento internacional destinado a mejorar y ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado en la ciudad, proyecto que beneficiará a más de 154 mil habitantes. La iniciativa cuenta con expediente técnico aprobado y será ejecutada con apoyo del Banco Mundial.

Como parte de su agenda en el sur, el jefe de Estado también visitó Juliaca, donde participó en la presentación de una adenda que permitirá destrabar más de 470 millones de dólares en inversiones para modernizar la infraestructura aeroportuaria. Además, supervisó el inicio de la segunda etapa de un proyecto integral de agua potable y saneamiento en esa ciudad.