El presidente José María Balcázar recibió la condecoración honorífica de primer grado “Libertador Simón Bolívar” otorgada por la Universidad Nacional de Trujillo, en reconocimiento a su trayectoria profesional y servicio al país.

La ceremonia se realizó en el marco del 202.° aniversario de fundación de la casa superior de estudios.

Durante su discurso, el mandatario agradeció la distinción y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública a nivel nacional. Asimismo, destacó la importancia de seguir impulsando proyectos que beneficien a las regiones.

En esa línea , José Balcázar informó que el Ejecutivo viene afinando un crédito suplementario para el proyecto Proyecto Especial Chavimochic, con el objetivo de atender las demandas de la región La Libertad y reactivar obras paralizadas.

El jefe de Estado también resaltó la implementación del laboratorio de criminalística en Trujillo, al considerar que contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana en el norte del país.

Durante su visita a la universidad, recorrió el histórico paraninfo y conoció parte del legado del poeta César Vallejo, incluyendo manuscritos originales y tesis académicas.