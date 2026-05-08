El presidente José María Balcázar recibió la condecoración honorífica de primer grado “Libertador Simón Bolívar” otorgada por la Universidad Nacional de Trujillo, en reconocimiento a su trayectoria profesional y servicio al país.
La ceremonia se realizó en el marco del 202.° aniversario de fundación de la casa superior de estudios.
Durante su discurso, el mandatario agradeció la distinción y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública a nivel nacional. Asimismo, destacó la importancia de seguir impulsando proyectos que beneficien a las regiones.
En esa línea, José Balcázar informó que el Ejecutivo viene afinando un crédito suplementario para el proyecto Proyecto Especial Chavimochic, con el objetivo de atender las demandas de la región La Libertad y reactivar obras paralizadas.
El jefe de Estado también resaltó la implementación del laboratorio de criminalística en Trujillo, al considerar que contribuirá a mejorar la seguridad ciudadana en el norte del país.
Durante su visita a la universidad, recorrió el histórico paraninfo y conoció parte del legado del poeta César Vallejo, incluyendo manuscritos originales y tesis académicas.