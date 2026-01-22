Este jueves 22 de enero el presidente José Jerí encabeza la presentación oficial sobre los resultados de la lucha contra la criminalidad, con énfasis en la reducción de los casos de homicidio y sicariato a nivel nacional.

La citación a los medios de comunicación acreditados fue programada para el mediodía en Palacio de Gobierno. Sin embargo, tuvo una demora de más de una hora y media.

En el evento participa el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entidad que expondrá las cifras actualizadas sobre criminalidad.

Según la Presidencia, la presentación busca evidenciar avances en materia de seguridad ciudadana, uno de los principales problemas que preocupan a la población y ocupa un lugar central en la agenda del Ejecutivo.

El anuncio se produce en un contexto de cuestionamientos políticos. Durante una reciente sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el mandatario adelantó que abordaría el tema con “respuestas firmes” e incluso invitó a legisladores críticos, como Flor Pablo, a asistir a la exposición y contrastar sus declaraciones con los datos oficiales.