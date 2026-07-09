El presidente de la República, José María Balcázar saludó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en su oficina de mandataria electa, ubicada en el distrito limeño de San Borja.

Días atrás José Balcázar confirmó que la presidenta electa será invitada a Palacio de Gobierno luego de recibir sus credenciales oficiales por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Como se sabe, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial electa para el periodo 2026-2031 se realizará el próximo 15 de julio, al mediodía, en el Teatro Nacional de Lima.

El mandatario indicó que se comunicó vía telefónica con la lideresa de Fuerza Popular para felicitarla por su triunfo en la segunda vuelta y refirió que ha cumplido con el protocolo correspondiente tras la proclamación de resultados.

El presidente sostuvo en Exitosa, que no es necesario emitir un pronunciamiento público, ya que las normas protocolares no obligan a ello. “Yo creo que el protocolo no exige una publicación, sino felicitación, que lo he hecho como corresponde”, indicó.