El escritor peruano J. Martín Salas presentará su nueva obra, La rebelión de los fantasmas, el jueves 27 de agosto de 2026, a las 7:00 p. m., en la Librería El Virrey, ubicada en Miraflores.

El libro, publicado por Gambirazio Ediciones, reúne cinco historias desarrolladas en diferentes épocas y escenarios, conectadas por interrogantes sobre la vida, la muerte, la memoria y los vínculos entre las personas.

La presentación tendrá ingreso libre y, al finalizar el encuentro, está prevista una firma de ejemplares con el autor.

Cinco historias ambientadas en diferentes épocas

La rebelión de los fantasmas construye su propuesta narrativa alrededor de cinco historias que, pese a transcurrir en contextos distintos, comparten una búsqueda vinculada con el sentido de las experiencias humanas.

Los escenarios y referencias históricas recorren diferentes periodos, desde el antiguo Egipto hasta la Lima de mediados del siglo XX.

A través de esta estructura, Salas aborda preguntas sobre la trascendencia, el perdón, el amor y la posibilidad de que determinados encuentros tengan conexiones que superen una única etapa de la vida.

La obra combina elementos de ficción, memoria y reflexión sin plantear respuestas definitivas a estas interrogantes, sino utilizándolas como punto de partida para las historias.

Memoria, muerte y trascendencia

¿Sobrevive algo de las personas después de la muerte? ¿Puede el perdón modificar un destino? ¿Los encuentros ocurren por azar? Estas son algunas de las preguntas que funcionan como ejes temáticos del libro.

La propuesta invita al lector a considerar diferentes perspectivas sobre la experiencia humana y sobre aquello que habitualmente se interpreta como casualidad.

La presentación en Miraflores permitirá conocer el origen del proyecto, los temas que conectan los cinco relatos y el proceso creativo seguido por el escritor para construir el universo de La rebelión de los fantasmas.

¿Quién es J. Martín Salas?

J. Martín Salas es un escritor peruano cuya obra aborda temas relacionados con la memoria, la trascendencia y la experiencia humana.

En La rebelión de los fantasmas, el autor profundiza en estos intereses mediante relatos unidos por la búsqueda de sentido y por la posibilidad de que ciertos vínculos permanezcan a través del tiempo.

El libro ha sido publicado por Gambirazio Ediciones.

¿Cuándo y dónde será la presentación?

La presentación de La rebelión de los fantasmas se realizará el jueves 27 de agosto de 2026, a las 7:00 p. m., en la Librería El Virrey.

La librería se encuentra en la calle Bolognesi 510, en el distrito de Miraflores, Lima. El ingreso será gratuito.

Al término de la conversación sobre la obra se llevará a cabo una firma de ejemplares.