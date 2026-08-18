El Museo de Arte de Lima (MALI) recibirá la segunda edición del Festival Escape 2026, encuentro organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) que reunirá propuestas de teatro, danza, cine y otras disciplinas artísticas.

Las actividades se desarrollarán del jueves 27 al domingo 30 de agosto de 2026 y la programación anunciada incluye presentaciones de ingreso gratuito, además de talleres y conversatorios.

Las propuestas abordarán temas como memoria, territorio, ciudad e identidad, mediante trabajos desarrollados desde la creación artística y la investigación universitaria.

BABELima abre la programación en el MALI

Entre las actividades anunciadas se encuentra “BABELima”, propuesta de danza contemporánea que explora los contrastes y dinámicas de Lima mediante el diálogo entre tradiciones andinas y lenguajes contemporáneos.

La obra incorpora escenas como “La Yunza”, “Cóndor-Toro” y “Yawar” para abordar diferentes formas de encuentro, celebración y conflicto vinculadas con la identidad y diversidad cultural.

La presentación está programada para el jueves 27 de agosto, a las 7:30 p.m., en el Auditorio del MALI, con ingreso libre. La experiencia incluye además un taller de movimiento relacionado con los procesos corporales y creativos de la propuesta.

Noche MALI tendrá actividades del Festival Escape

El viernes 28 de agosto, Escape 2026 se integrará a la programación de la Noche MALI, como parte de la colaboración entre la PUCP y el museo.

La jornada contempla la lectura dramatizada “Voces que retumban: De regreso al radioteatro de María Jesús Alvarado” y una presentación de la Latin Perú Big Band de la PUCP.

La incorporación del festival a esta jornada permitirá presentar parte de la creación artística universitaria dentro de la programación nocturna del museo.

“Voces que retumban” recupera la obra de María Jesús Alvarado

Otra de las propuestas del festival estará dedicada a María Jesús Alvarado Rivera, escritora, educadora y activista peruana vinculada a la defensa de los derechos de las mujeres.

La propuesta de Ana Correa recupera su trabajo mediante una adaptación sonora y lectura dramatizada basada en Amor y Gloria, el romance de Manuela Sáenz y el Libertador Simón Bolívar, obra de Alvarado.

La función está programada para el sábado 29 de agosto, a las 3:00 p.m., en el Auditorio del MALI, con ingreso libre.

“Satuko” recupera la memoria de Saturnino Huillca

El mismo sábado, a las 5:00 p.m., se proyectará “Satuko”, producción que reconstruye la memoria de Saturnino Huillca, dirigente campesino quechuahablante vinculado a las luchas por la tierra y los derechos de las comunidades andinas.

La historia sigue un viaje emprendido por Porfirio Quispe Huillca, nieto de Saturnino Huillca, para aproximarse a la trayectoria de su abuelo desde la memoria familiar.

La proyección se realizará en el Auditorio del MALI y será de ingreso libre.

Adolescentes de Barrios Altos presentan sus cortometrajes

La programación del domingo incluirá “Miradas de mi Barrio”, proyecto de cine participativo desarrollado con adolescentes de Barrios Altos, en el Cercado de Lima.

Los participantes utilizaron distintos lenguajes audiovisuales para representar experiencias y espacios de su barrio. Como resultado, el festival proyectará cuatro cortometrajes: “Devuélvanme mi plaza”, “La Huerta”, “La Quinta del terror” y “El turista”.

Las producciones utilizan formatos que van desde el documental y la animación hasta recursos propios del género de terror.

La función será el domingo 30 de agosto, a las 3:00 p.m., en el Auditorio del MALI, con ingreso libre.

“Artilugios de la mirada” llevará la danza al frontis del museo

La programación continuará el domingo con “Artilugios de la mirada”, intervención que plantea observar una misma coreografía desde tres ubicaciones diferentes.

La propuesta utiliza el desplazamiento del espectador para explorar cómo el punto desde el que se observa puede modificar la interpretación de una situación y la relación con otras personas.

La presentación está programada para el domingo 30 de agosto, a las 5:00 p.m., en el frontis del MALI, también con ingreso libre.

¿Dónde se realizará el Festival Escape 2026?

Las actividades anunciadas tendrán como sede principal el Museo de Arte de Lima (MALI), ubicado en la avenida 9 de Diciembre 125 —también conocida como Paseo Colón—, Cercado de Lima.

La programación completa y las condiciones de acceso para cada actividad pueden consultarse en el sitio oficial del Festival Escape de la PUCP.

Programación oficial del Festival Escape 2026