Las calles de Lima, sus luces y sus escenarios nocturnos son el punto de partida de Con las calles caligarianas y también luminosas, la nueva exposición individual de la artista peruana Gracia Teruya, que se inaugura este jueves 20 de agosto en el Centro Cultural Ricardo Palma, en Miraflores.

La muestra reúne 16 pinturas, principalmente vistas nocturnas y marinas, y podrá visitarse hasta el 6 de septiembre en las salas 770 y Alicia Cox de Larco.

Las obras parten del recuerdo de una persona amada y utilizan el paisaje urbano para abordar temas como la memoria, el duelo y la persistencia de los afectos. La luz artificial, los claroscuros y las atmósferas nocturnas son algunos de los recursos empleados por Teruya.

La influencia de El gabinete del doctor Caligari

El título de la exposición remite directamente a El gabinete del doctor Caligari, película alemana de 1920 considerada una de las obras representativas del expresionismo cinematográfico.

“El título hace referencia a la película de expresionismo alemán El gabinete del doctor Caligari (1920). En ella se retratan escenografías únicas con ángulos imposibles que influyen en mi visión de la ciudad de Lima y sus calles”, explica Teruya.

La artista sostiene que la influencia de la película se extiende a buena parte de su producción artística. En esta muestra, esa referencia aparece en una interpretación de Lima que se distancia de la representación literal de la ciudad.

Lima como una geografía emocional

Juan Peralta Berríos, curador de la exposición, señala que las pinturas no buscan reproducir de manera exacta los espacios urbanos, sino reinterpretarlos desde la experiencia personal de la artista.

“No se busca aquí la mímesis fotográfica ni la copia fiel del entorno, sino una versión traducida del territorio, donde la subjetividad opera como un prisma transformador que subvierte lo real”, sostiene Peralta Berríos.

Desde esta perspectiva, calles, luces y paisajes adquieren una dimensión vinculada al recuerdo y al duelo. “La ciudad ya no es solo un escenario geográfico, sino la cartografía psíquica de un duelo y de una pasión”, agrega el curador.

La exposición plantea así un recorrido en el que el paisaje exterior funciona como vehículo para representar experiencias y estados interiores.

La trayectoria artística de Gracia Teruya

Nacida en Lima en 1986, Gracia Teruya ha desarrollado una obra centrada en los vínculos entre pintura, emoción e imaginación.

Entre sus exposiciones individuales figuran Un mundo aparte (2015), Amor, pasión y vida (2018), Entre el cielo y el infierno (2024) y El imaginario de Gracia Teruya (2025).

También ha participado en exposiciones colectivas y salones de arte en Perú, Italia y Estados Unidos. Es autora de los libros de artista El sueño de la luna (2013) y Después del mundo (2015).

¿Dónde y hasta cuándo visitar la exposición?

Con las calles caligarianas y también luminosas estará abierta al público del 20 de agosto al 6 de septiembre de 2026 en el Centro Cultural Ricardo Palma.

La exposición podrá visitarse de lunes a domingo, de 10:00 a. m. a 9:00 p. m., y el ingreso será gratuito.