“L’elisir d’amore”, una de las óperas más conocidas del compositor italiano Gaetano Donizetti, llegará a Lima con cuatro funciones entre el 19 y el 23 de agosto de 2026 en el Gran Teatro Nacional y el Teatro Municipal de Lima.

La producción presenta una adaptación escénica que traslada la historia original desde la campiña italiana del siglo XIX hasta un pueblo andino peruano de la década de 1960, manteniendo la música y los personajes de la obra.

Las primeras presentaciones serán el miércoles 19 y jueves 20 de agosto, a las 8:00 p. m., en el Gran Teatro Nacional. Posteriormente, la producción llegará al Teatro Municipal de Lima el sábado 22, a las 7:30 p.m., y domingo 23, a las 6:00 p.m.

“L’elisir d’amore” traslada su historia a los Andes peruanos

Estrenada originalmente en 1832, “L’elisir d’amore” es una ópera cómica en dos actos con música de Donizetti y libreto de Felice Romani. La historia gira alrededor de Nemorino, un joven enamorado de Adina que adquiere un supuesto elixir con la esperanza de conquistarla.

Para las funciones de Lima, el director de escena italiano Luigi Orfeo sitúa la acción en un pueblo andino peruano durante los años sesenta.

“Trasladar la acción a los Andes peruanos no cambia el corazón de la obra; al contrario, permite descubrir cuánto se parecen sus personajes a nosotros. Nemorino, Adina, Dulcamara y Belcore siguen buscando exactamente lo mismo que hace casi doscientos años: amor, reconocimiento, libertad y esperanza”, sostiene Orfeo.

La adaptación busca incorporar referencias culturales peruanas a la propuesta visual y escénica sin modificar la estructura musical de la obra.

Elenco de “L’elisir d’amore” en Lima

El tenor Ricardo Gaio interpretará a Nemorino, protagonista de la historia y personaje encargado de cantar “Una furtiva lagrima”, una de las arias más conocidas del repertorio operístico.

El papel de Adina será interpretado en funciones alternas por las sopranos Tabita Martínez y Thayana Rovers.

El barítono Luis Asmat asumirá el personaje de Belcore, mientras que Marco Camastra interpretará al doctor Dulcamara. El papel de Giannetta estará a cargo, también en funciones alternas, de Flor Velásquez y Daniela Lamina.

La producción contará además con la participación del Polo Lírico “Giuseppe Verdi”, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario y el Coro Lírico Juvenil “Simón Boccanegra”.

Lorenzo Tazzieri estará a cargo de la dirección musical

La dirección musical será responsabilidad de Lorenzo Tazzieri, fundador y director artístico del Programa Ópera Italia.

“L’elisir d’amore demuestra que la ópera es un lenguaje vivo, capaz de dialogar con distintas culturas sin perder su esencia”, señala Tazzieri sobre la propuesta.

Según el director, el proyecto busca vincular la tradición operística italiana con intérpretes latinoamericanos y, paralelamente, generar oportunidades de formación para jóvenes artistas.

La producción es presentada como resultado de la colaboración entre el Programa Ópera Italia, instituciones culturales peruanas y los teatros donde se desarrollarán las funciones.

¿Cuándo y dónde ver “L’elisir d’amore” en Lima?

La temporada contempla cuatro presentaciones en dos escenarios de la capital:

Miércoles 19 de agosto: 8:00 p. m. — Gran Teatro Nacional.

8:00 p. m. — Gran Teatro Nacional. Jueves 20 de agosto: 8:00 p. m. — Gran Teatro Nacional.

8:00 p. m. — Gran Teatro Nacional. Sábado 22 de agosto: 7:30 p. m. — Teatro Municipal de Lima.

7:30 p. m. — Teatro Municipal de Lima. Domingo 23 de agosto: 6:00 p. m. — Teatro Municipal de Lima.

De acuerdo con la información proporcionada por la producción, las entradas para las funciones están disponibles mediante Ticketmaster y Joinnus. Los precios y sectores deben verificarse en las respectivas plataformas.