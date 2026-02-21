El presidente José María Balcázar sostuvo una reunión con el economista Hernando de Soto, según informó la cuenta oficial de X de la Presidencia de la República.

Durante el encuentro, ambos dialogaron sobre las funciones del presidente del Consejo de Ministros y estrategias para posicionar al Perú en mercados internacionales y diplomacia global.

Hasta las 14:30 horas de este sábado 21 de febrero, Presidencia de la República no reveló detalles específicos de lo conversado, limitándose a los temas generales anunciados.

Cabe precisar que el mandatario José María Balcázar aún no define a su gabinete ministerial, mientras tanto, continúan despachando en sus sectores los ministros del gobierno de su antecesor José Jerí, quien fue censurado por el Congreso de la República.

Como se recuerda el economista Hernando de Soto renunció en mayo de 2025 a la candidatura presidencial por Progresemos de Paul Jaimes debido a discrepancias internas.

Sociedad Nacional de Industrias

Más temprano, el jefe de Estado se reunió con representantes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) . Ello en el marco del diálogo que ha emprendido el actual gobierno con los sectores productivos; y así, priorizar temas de interés común en favor del desarrollo económico del país.